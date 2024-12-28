Кудашов про 0:1 с минским «Динамо»: «Ноль голов забили, хотя старались и пытались. Поэтому и проиграли, все очевидно»
Алексей Кудашов подвел итоги матча с минским «Динамо» (0:1).
– Ноль голов забили, хотя старались и пытались. Поэтому и проиграли, здесь все очевидно.
– Сказалось ли отсутствие форварда Артема Михеева?
– Да, сказалось, потому что в последнее время они хорошо играли в сочетании с Дмитрием Рашевским и Максимом Комтуа. Но вторую игру подряд мы провели без них.
– Не хватало креатива в большинстве?
– Когда не забиваешь, много чего не хватает: и бросков, и креатива. Отдадим должное минскому «Динамо», которое здорово все перекрывало, поэтому креативность было проявить чрезвычайно тяжело, накаты были быстрые, хорошая плотность, – сказал главный тренер московского «Динамо».
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