Кудашов про 0:1 с минским «Динамо»: «Ноль голов забили, хотя старались и пытались. Поэтому и проиграли, все очевидно»

Алексей Кудашов подвел итоги матча с минским «Динамо» (0:1).

– Ноль голов забили, хотя старались и пытались. Поэтому и проиграли, здесь все очевидно.

– Сказалось ли отсутствие форварда Артема Михеева?

– Да, сказалось, потому что в последнее время они хорошо играли в сочетании с Дмитрием Рашевским и Максимом Комтуа. Но вторую игру подряд мы провели без них.

– Не хватало креатива в большинстве?

– Когда не забиваешь, много чего не хватает: и бросков, и креатива. Отдадим должное минскому «Динамо», которое здорово все перекрывало, поэтому креативность было проявить чрезвычайно тяжело, накаты были быстрые, хорошая плотность, – сказал главный тренер московского «Динамо».