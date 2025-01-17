Пашков о Ротенберге: «Опыта общения с прессой ему не хватает. Журналисты – публика, которая может и за язык схватить. Ему надо быть аккуратным со СМИ»
– Правильно ли он себя ведет с журналистами? Вот недавно он сравнил представителей местных СМИ с фашистами. Правда, затем, надо отдать ему должное, извинился за эти слова. В этом сезоне он проводит яркие пресс-конференции, о которых все говорят и пишут, а его цитаты разлетаются, как горячие пирожки по новостным лентам и телеграм-каналам. Или может наши питерские коллеги сами где-то неправильно себя ведут по отношению к команде и лично к нему?
– К положительным моментам его работы на посту наставника СКА следует отнести его обширные комментарии на послематчевых пресс-конференциях. Обычно он очень активно себя ведет, очень образно обрисовывает ситуации, обстоятельства игры и вообще о хоккее говорит очень много.
Но все-таки опыта общения с прессой ему немного не хватает. Журналисты – это не та публика, которая может просто так слушать, она может и за язык схватить. Поэтому ему надо быть со СМИ очень аккуратным.
Роману Борисовичу еще надо поискать этот баланс в отношении с прессой. Есть тренеры, которые могли бы быть ему примером в этом вопросе.
На моей памяти блестяще проводил пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов. На сегодняшний день очень симпатично и интересно себя ведет с журналистами наставник «Спартака» Алексей Жамнов. Ему есть на кого посмотреть и у кого поучиться, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
Журналист на пресс-конференции Козырева после 7:4 со СКА пошутил, что он из бостонского пресс-центра
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