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  • Пашков о Ротенберге: «Мнение о нем неоднозначное. Не очень хорошо знаю его как тренера. Как функционер он себя зарекомендовал хорошо, много что сделал для нашего хоккея, для сборных»
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Пашков о Ротенберге: «Мнение о нем неоднозначное. Не очень хорошо знаю его как тренера. Как функционер он себя зарекомендовал хорошо, много что сделал для нашего хоккея, для сборных»

Александр Пашков поделился мнением о Романе Ротенберге.

– Как известно, за селекцию в СКА отвечает и главный тренер Роман Ротенберг, являющийся также заместителем председателя Совета директоров. Без его одобрения ни один игрок в СКА не появится. В последнее время он взвалил на свои плечи огромный фронт работы – как вы относитесь к этому специалисту?

– Мнение о нем – неоднозначное. Я его не очень хорошо знаю как тренера. Как хоккейный функционер он себя зарекомендовал очень хорошо, много что сделал для нашего хоккея, для сборных команд страны в первую очередь. Были и громкие успехи, в частности, на Олимпийских играх.

Что касается его тренерских качеств, то тут мне трудно давать какие-то оценки, но я вижу, что у него достаточно обширный штаб помощников. Мы видим это во время матчей, когда 5-6 человек находятся рядом с Ротенбергом и помогают вести игру. В этом смысле он правильно себя ведет. Окружил себя людьми знающими, его поддерживающими.

Кончено, он прибавляет как тренер – это неизбежно. Уже не первый год он возглавляет одну из ведущих команд в нашем хоккее. Это не так просто, но заметны и успехи армейцев под его руководством.

Есть победы в предварительном турнире КХЛ, СКА постоянно находится в группе лидеров чемпионата. Как главный тренер Роман Ротенберг проявляет себя очень хорошо, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Московский Комсомолец»
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСКА
logoАлександр Пашков
logoСборная России по хоккею с шайбой
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