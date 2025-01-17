Ротенберг о Деанджело: «За глаза не буду говорить, не хочу выходить в детали, без ошибок игр в хоккее не бывает. Мы разошлись в теплых отношениях, не исключаем, что он может вернуться в будущем»

Роман Ротенберг прокомментировал уход Энтони Деанджело из СКА.

Главный тренер петербургского клуба ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после поражения от «Северстали» (4:7) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Мы поблагодарили Тони, он обратился к нам с просьбой. Семейные обстоятельства. Разная культура, разное понимание жизни. Где-то тяжело, на самом деле. Не так просто для Тони было здесь с точки зрения его семьи. Он был здесь один.

Понимаете, это очень тяжело. При всем моем желании. Да и знание английского языка, понятно, не у каждого. Есть ребята, которые говорят, играли в НХЛ. Миша Григоренко отлично, как на родном языке разговаривает.

Но не так много ребят, которые могут на английском разговаривать, так как у нас в целом игроки сборной России, игроки сборной Беларуси сейчас. Но Тони принял такое решение.

Я не хочу выходить в детали с точки зрения хоккея, потому что не бывает ни одной игры в хоккее, когда не было каких-то ошибок. Это командная игра. Но я не хочу уходить в детали.

Просто мы поблагодарили друг друга и разошлись абсолютно в хороших, теплых отношениях. Мы на связи. Тони поддерживает команду. Но он уже улетел к себе домой. Желаем ему удачи. И не исключаем, что он может в будущем вернуться. Не исключаем.

– На «Матч ТВ» написали, что Тони был довольно токсичным парнем. Как вы это прокомментируете?

– Знаете, я никогда за глаза не буду говорить. Это мой принцип работы. Я за глаза не буду говорить ни о Тони, ни о других наших ребятах. Я могу только в глаза. И так я прошу наших ребят. Все в глаза. Поэтому мне нечего добавить.

Здесь, наверное, есть какие-то ребята, которые играли с Тони в НХЛ . Есть у нас ребята даже, которые играли с ним вместе еще в юниорских лигах в Канаде. Я не хочу никогда никого за глаза обсуждать. Поэтому когда-то прошу такого же отношения к нам, но понятно, что это жизнь, и всякое бывает.

Но еще раз хочу сказать, что Тони внес свой вклад в команду и по семейным обстоятельствам покинул клуб. Больше нечего добавить, – сказал главный тренер СКА .

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