Журналист на пресс-конференции Козырева после 7:4 со СКА пошутил, что он из бостонского пресс-центра
Журналист после игры СКА – «Северсталь» пошутил, что он из бостонского пресс-центра.
Сегодня команда под руководством тренера Романа Ротенберга дома потерпела поражение от «Северстали» (4:7).
На пресс-конференции главного тренера клуба из Череповца Андрея Козырева один из журналистов пошутил, что он из бостонского пресс-центра.
Напомним, в декабре Ротенберг эмоционально ответил на вопрос о частых заменах вратарей СКА: «Каждый раз задаете этот вопрос, вы из Бостона?»
«Андрей Леонидович, здравствуйте. Кирилл Легков, бостонский пресс-центр», – сказал журналист.
Козырев улыбнулся в ответ на его слова.
Ротенберг в 12-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Клуб одержал 3 победы
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа СКА во «Вконтакте»
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