Журналист на пресс-конференции Козырева после 7:4 со СКА пошутил, что он из бостонского пресс-центра

Журналист после игры СКА – «Северсталь» пошутил, что он из бостонского пресс-центра.

Сегодня команда под руководством тренера Романа Ротенберга дома потерпела поражение от «Северстали » (4:7).

На пресс-конференции главного тренера клуба из Череповца Андрея Козырева один из журналистов пошутил, что он из бостонского пресс-центра.

Напомним, в декабре Ротенберг эмоционально ответил на вопрос о частых заменах вратарей СКА: «Каждый раз задаете этот вопрос, вы из Бостона?»

«Андрей Леонидович, здравствуйте. Кирилл Легков, бостонский пресс-центр», – сказал журналист.

Козырев улыбнулся в ответ на его слова.

Ротенберг в 12-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Клуб одержал 3 победы