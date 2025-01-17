Малкин о том, что его чемпионские перстни нашлись: «Слава богу, эта тема закончилась! Мне очень повезло»
Евгений Малкин высказался о том, что его чемпионские перстни нашлись.
Ранее стало известно, что на прошлой неделе в доме российского хоккеиста произошла кража со взломом. Сообщалось, что у нападающего «Питтсбурга» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).
В четверг полиция сообщила, что чемпионские перстни Малкина были обнаружены в его доме.
«Слава богу, эта тема закончилась!
Перстни нашлись. Мне очень повезло», – сказал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Полиция нашла чемпионские перстни Малкина в его доме. Расследование кражи со взломом продолжается
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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