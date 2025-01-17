Малкин о том, что его чемпионские перстни нашлись: «Слава богу, эта тема закончилась! Мне очень повезло»

Евгений Малкин высказался о том, что его чемпионские перстни нашлись.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе в доме российского хоккеиста произошла кража со взломом . Сообщалось, что у нападающего «Питтсбурга» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

В четверг полиция сообщила , что чемпионские перстни Малкина были обнаружены в его доме.

«Слава богу, эта тема закончилась!

Перстни нашлись. Мне очень повезло», – сказал форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин .

Полиция нашла чемпионские перстни Малкина в его доме. Расследование кражи со взломом продолжается