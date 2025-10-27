Михеев получил травму в матче с «Лос-Анджелесом» и может пропустить несколько дней. У него ассист при шайбе Бедарда, 2 хита, 2 перехвата и «+1» за 11:55
Илья Михеев получил травму в матче с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Чикаго» ушел со льда в начале третьего периода игры с «Кингс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
31-летний россиянин покинул площадку, держась за правое плечо. Он врезался в борт после подножки от форварда «Лос-Анджелеса» Адриана Кемпе, наказанного малым штрафом.
Ранее Михеев ассистировал Коннору Бедарду при единственной шайбе «Блэкхокс». В 9 играх в сезоне в его активе 5 (3+2) очков при полезности «+5».
Сегодня Илья (11:55, «+1») также отметился 2 силовыми приемами и 2 перехватами.
Главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл после игры сказал, что травма нападающего не является серьезной, но он может пропустить несколько дней. Участие игрока в следующем матче команды (против «Оттавы» во вторник) пока под вопросом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: CBS Sports
