  • Михеев получил травму в матче с «Лос-Анджелесом» и может пропустить несколько дней. У него ассист при шайбе Бедарда, 2 хита, 2 перехвата и «+1» за 11:55
Илья Михеев получил травму в матче с «Лос-Анджелесом».

Илья Михеев получил травму в матче с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Чикаго» ушел со льда в начале третьего периода игры с «Кингс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ

31-летний россиянин покинул площадку, держась за правое плечо. Он врезался в борт после подножки от форварда «Лос-Анджелеса» Адриана Кемпе, наказанного малым штрафом. 

Ранее Михеев ассистировал Коннору Бедарду при единственной шайбе «Блэкхокс». В 9 играх в сезоне в его активе 5 (3+2) очков при полезности «+5». 

Сегодня Илья (11:55, «+1») также отметился 2 силовыми приемами и 2 перехватами. 

Главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл после игры сказал, что травма нападающего не является серьезной, но он может пропустить несколько дней. Участие игрока в следующем матче команды (против «Оттавы» во вторник) пока под вопросом. 

