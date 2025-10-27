Джек Хьюз, Шайфли и Пинто лидируют в гонке снайперов НХЛ – у всех по 8 шайб в 9 играх

Джек Хьюз, Марк Шайфли и Шэйн Пинто лидируют в гонке снайперов НХЛ.

В активе у каждого из трех нападающих 8 шайб в 9 играх.

В рамках сегодняшнего игрового дня форвард «Нью-Джерси » Хьюз забросил 2 шайбы в матче с «Колорадо» (4:3 ОТ), а форвард «Виннипега » Шайфли отметился одним голом в матче с «Ютой» (2:3).