Джек Хьюз, Шайфли и Пинто лидируют в гонке снайперов НХЛ – у всех по 8 шайб в 9 играх

Джек Хьюз, Марк Шайфли и Шэйн Пинто лидируют в гонке снайперов НХЛ.

В активе у каждого из трех нападающих 8 шайб в 9 играх. 

В рамках сегодняшнего игрового дня форвард «Нью-Джерси» Хьюз забросил 2 шайбы в матче с «Колорадо» (4:3 ОТ), а форвард «Виннипега» Шайфли отметился одним голом в матче с «Ютой» (2:3). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
