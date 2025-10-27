Капризов набрал 400 очков в НХЛ в 329 матчах – быстрее всех в истории «Миннесоты». Он делит с Паризе 4-е место в списке лучших бомбардиров клуба, до 2-й строчки – 38 баллов

Кирилл Капризов набрал 400 очков в НХЛ в 329 матчах.

Форвард «Уайлд» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе » (5:6 ОТ).

На счету 28-летнего россиянина стало 400 (190+210) очков в 329 играх в рамках регулярок лиги. Он делит 4-е место среди лучших бомбардиров в истории клуба с Заком Паризе (400 очков в 558 играх).

В топ-3 входят Микко Койву (709 в 1028), Мариан Габорик (437 в 502) и Джаред Сперджен (продолжает карьеру в команде, 417 в 943).

Таким образом, чтобы единолично выйти на 2-е место, Кириллу осталось набрать 38 баллов.

Добавим, что по скорости достижения отметки 400 очков Капризов вышел на первое место в истории клуба, обогнав Габорика (словак затратил 472 игры).