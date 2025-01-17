Полиция нашла чемпионские перстни Малкина в его доме. Расследование кражи со взломом продолжается
Ранее стало известно, что на прошлой неделе в доме российского хоккеиста произошла кража со взломом.
Сообщалось, что у нападающего «Питтсбурга» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).
Было установлено, что злоумышленники выбили заднюю дверь дома и проникли в жилье хоккеиста. Отмечается, что сигнализация и камеры видеонаблюдения не работали.
В четверг полицейское управление округа Аллегейни (штат Пенсильвания) опубликовало заявление, в котором предоставило обновленную информацию о ситуации.
В нем сказано, что пропавшие перстни были обнаружены в доме Малкина.
«Чемпионские перстни Евгения Малкина были обнаружены в его доме. Расследование продолжается, и мы по-прежнему просим всех, у кого есть информация, позвонить на горячую линию полиции округа», – говорится в заявлении.
Сам Малкин тоже выступил с заявлением в четверг.
«Я хотел бы выразить свою благодарность полиции округа и всей организации «Пингвинс». Поддержка со стороны моих партнеров и болельщиков за последние несколько дней очень много значит для меня и моей семьи», – сказал форвард.
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