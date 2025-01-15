Малкин о результатах «Питтсбурга»: «Мы сами виноваты в этой ситуации, наступаем на одни и те же грабли. Когда играем в свой хоккей, у нас есть шансы победить любую команду»
«Пингвинс» проиграли 7 из 8 последних матчей. Команда занимает 13-е место в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 44 очка в 46 играх.
– Как у вас самочувствие после травмы? Вы ведь до этого провели два полных сезона, не пропустив ни одной игры.
– Любая травма выбивает тебя из строя. Конечно, в голове возникают неприятные мысли. Тем не менее я понимал, что получил не такую тяжелую травму. Просто небольшое растяжение, и не хотелось форсировать, выходить раньше времени.
Думал, чтобы рука зажила, и я был бы готов на 100%. Поэтому пропустил четыре матча. Но сейчас вернулся и чувствовал себя неплохо. Жаль только, третий период игры с «Сиэтлом» у нас не получился.
– Как вы оцениваете сезон? Почему «Питтсбург» так лихорадит? Команда отстает от зоны плей-офф на четыре очка.
– В первую очередь мы сами виноваты в этой ситуации. От нас все зависит. Когда мы играем в свой хоккей – дисциплинированно, боремся в каждой смене, хорошо действуем в защите, то у нас есть шансы победить любую команду.
Вот мы вели 2:1 с «Сиэтлом», хорошо играли два периода. Но вышли в третьем и опять пропустили один гол, второй… Глупые ошибки. Надо играть по заданию. Опять же, все знают, что делать на льду. Но мы наступаем на одни и те же грабли.
Сколько раз было, что мы ведем в счете, а третий период проигрываем! Я думаю, нам надо выходить на матчи с другим настроем, как-то в раздевалке заводиться.
Ну не знаю… Вроде бы после второго периода у нас было хорошее настроение. Но, может, надо было еще серьезнее отнестись к матчу. Мы играем против хороших команд. НХЛ – сильная лига. Слабаков тут просто нет, – сказал нападающий «Питтсбурга».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий