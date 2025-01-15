Малкин о результатах «Питтсбурга»: «Мы сами виноваты в этой ситуации, наступаем на одни и те же грабли. Когда играем в свой хоккей, у нас есть шансы победить любую команду»

Евгений Малкин проанализировал причины негативных результатов «Питтсбурга».

«Пингвинс» проиграли 7 из 8 последних матчей. Команда занимает 13-е место в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 44 очка в 46 играх.

– Как у вас самочувствие после травмы? Вы ведь до этого провели два полных сезона, не пропустив ни одной игры.

– Любая травма выбивает тебя из строя. Конечно, в голове возникают неприятные мысли. Тем не менее я понимал, что получил не такую тяжелую травму. Просто небольшое растяжение, и не хотелось форсировать, выходить раньше времени.

Думал, чтобы рука зажила, и я был бы готов на 100%. Поэтому пропустил четыре матча. Но сейчас вернулся и чувствовал себя неплохо. Жаль только, третий период игры с «Сиэтлом» у нас не получился.

– Как вы оцениваете сезон? Почему «Питтсбург» так лихорадит? Команда отстает от зоны плей-офф на четыре очка.

– В первую очередь мы сами виноваты в этой ситуации. От нас все зависит. Когда мы играем в свой хоккей – дисциплинированно, боремся в каждой смене, хорошо действуем в защите, то у нас есть шансы победить любую команду.

Вот мы вели 2:1 с «Сиэтлом », хорошо играли два периода. Но вышли в третьем и опять пропустили один гол, второй… Глупые ошибки. Надо играть по заданию. Опять же, все знают, что делать на льду. Но мы наступаем на одни и те же грабли.

Сколько раз было, что мы ведем в счете, а третий период проигрываем! Я думаю, нам надо выходить на матчи с другим настроем, как-то в раздевалке заводиться.

Ну не знаю… Вроде бы после второго периода у нас было хорошее настроение. Но, может, надо было еще серьезнее отнестись к матчу. Мы играем против хороших команд. НХЛ – сильная лига. Слабаков тут просто нет, – сказал нападающий «Питтсбурга ».