Аскаров записал в актив 1-ю победу в сезоне НХЛ при 5 пропущенных шайбах от «Миннесоты». У вратаря «Сан-Хосе» 85,5% сэйвов и КН 4,79
Ярослав Аскаров записал в актив 1-ю победу в сезоне НХЛ.
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата с «Миннесотой» (6:5 ОТ).
23-летний россиянин в 3-й раз в этом сезоне пропустил 5 или более шайб за игру, отразив 28 из 33 бросков (84,8%).
В 5 матчах в текущем сезоне у Аскарова 85,5% сэйвов при коэффициенте надежности 4,79.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
