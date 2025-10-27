Селебрини идет в топ-3 в гонке бомбардиров НХЛ – 15 очков в 9 играх. У 19-летнего форварда «Сан-Хосе» 1+2 в матче с «Миннесотой»

19-летний Макклин Селебрини идет в топ-3 в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Сан-Хосе » набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:5 ОТ) и был признан второй звездой встречи.

Гол канадца в овертайме принес «Шаркс» вторую победу в текущем сезоне.

Первый номер драфта-2024 идет в топ-3 гонки бомбардиров лиги – 15 (6+9) очков в 9 играх при нейтральной полезности. Текущая результативная серия – 4 матча (5+5 на отрезке).

Селебрини уступает лишь Джеку Айкелу из «Вегаса » (16 очков в 9 играх, 6+10) и Нику Шмалцу из «Юты» (16 в 10, 7+9).