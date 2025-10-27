Козырев о 4:1 с «Шанхаем»: «Очень серьезный соперник, тяжелый матч. «Северстали» повезло, когда получила 4-минутное большинство»

Андрей Козырев оценил победу над «Шанхай Дрэгонс» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Очень серьезный соперник. Тяжелый матч у нас получился. Во втором периоде было преимущество у соперника за счет наших частых удалений.

Нам немного повезло, когда мы получили четырехминутное большинство. Нам удалось выровнять игру. Мы были, соответственно, немного удачливее в сегодняшнем матче», – сказал тренер «Северстали».