Малкин о Турнире четырех наций: «Если собрать выступающих в НХЛ россиян и добавить чехов, которые тоже достойны, он получился бы более объемным и интересным. Странная ситуация»

Евгений Малкин высказался о ситуации с Турниром четырех наций.

Турнир, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.

– Какие у вас планы на февраль, когда НХЛ остановится на паузу ради турнира Четырех наций?

– Если честно – пока один план: поехать в Майами. Там все обустроено.

– Будете смотреть матчи?

– Обязательно! Очень интересный турнир, с удовольствием посмотрю. Там будут выступать лучшие из лучших, если брать эти четыре сборные, конечно.

– А думаете об Олимпиаде-2026 в Милане? Это ваш последний шанс завоевать олимпийскую медаль.

– Знаете, я уже не загадываю. Раньше планировал на год вперед. Перед Олимпиадой-2022 нам в НХЛ сказали, что игроки вот-вот поедут в Пекин. Но в последний момент отменили наше участие. Какой смысл что-то загадывать?

Может, помешал ковид или лига не договорилась с МОК об участии. Может быть очень много нюансов. И сейчас просто не знаешь, что случится.

Вот сейчас странная ситуация с турниром Четырех наций. Если собрать всех россиян, кто выступает в НХЛ , и добавить чехов, которые тоже достойны, то мне кажется, турнир получился бы более объемным и интересным. А теперь мы увидим только четыре команды. Это какие-то полуфиналы и финал. Странновато, если честно.

Тем не менее я с удовольствием буду смотреть эти матчи. При этом постараюсь отдохнуть, набраться сил – и будем с «Питтсбургом » бороться за плей-офф, – сказал нападающий «Пингвинс».