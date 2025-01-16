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Кузнецов не примет участие в Матче звезд КХЛ. Форвард СКА выйдет на лед после 11 февраля (Алексей Шевченко)

Евгений Кузнецов не примет участия в Матче звезд КХЛ.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко

Нападающий СКА получил травму 25 декабря 2024 года в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:5). Сообщалось, что у игрока сотрясение мозга.

В этом сезоне Евгений Кузнецов набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах чемпионата при полезности «+18».

Матче звезд КХЛ пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoМатч звезд КХЛ
logoКХЛ
logoАлексей Шевченко
logoЕвгений Кузнецов
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