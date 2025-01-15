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  • Шевченко об отставке Ротенберга: «Многие желают этого, но не могут сформулировать почему. Человек своим присутствием приковывает интерес к КХЛ. Доработает контракт до конца, надеюсь»
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Шевченко об отставке Ротенберга: «Многие желают этого, но не могут сформулировать почему. Человек своим присутствием приковывает интерес к КХЛ. Доработает контракт до конца, надеюсь»

Алексей Шевченко высказался о возможной отставке Романа Ротенберга из СКА.

«Слухи об отставке Романа Ротенберга появились неожиданно, но кажется, что они выросли на пустом месте. Такова судьба главного тренера, таков его имидж.

Любые новости о нем будут пользоваться популярностью, в принципе, можно придумывать что угодно и это сразу же разойдется по СМИ и соцсетям. А если уж что-то плохое, то тут же начнут верить в любую чушь.

Хотя момент подобран идеально. У СКА три поражения подряд, в таблице команда на седьмом месте, да тут еще и расставание с защитником Тони Деанджело, которое удивило многих. Но игроки уходят и приходят, а при чем тут тренер?

После матча с «Локомотивом» Роман Ротенберг ответил на вопрос по поводу места в таблице. Он напомнил, что отрыв от второй позиции всего четыре очка, так что паниковать нет смысла.

Кроме того, признался, что раньше клуб ошибочно стремился обязательно выиграть регулярку, заставлял игроков выходить на лед чуть раньше, тратил силы, где не следует, и потом страдал в плей-офф. За плечами есть Кубок Континента, так что пришло время других титулов.

Но про место и результат вообще говорить не хочется. Другое не дает покоя. Многие желают отставки Романа Ротенберга, но не могут толком сформулировать почему.

То есть в лиге работает человек, который одним своим присутствием приковывает интерес к турниру, делает для его популяризации на два порядка больше, чем бездарные «комедийные шоу» от КХЛ, но кто-то настаивает, что его надо выгнать.

Говорят, что Роман Ротенберг работает главным «благодаря знакомству». Вы, наверное, не в курсе, как устроено в других клубах КХЛ. Менеджеров в некоторых из них назначают с такой историей, что им лучше от правоохранительных органов бегать, а не быть на виду. Вопрос квалификации тех или иных тренеров – тоже тема для большой дискуссии.

У меня к Роману Ротенбергу тоже есть вопросы, но локальные (например, чего это Толчинский играет так мало), но я ценю то, что он делает для КХЛ. И многим из наших читателей стоило бы иначе относиться к его работе. Но, думаю, большинство все прекрасно понимает, только слышно, как обычно, самых крикливых.

Надеюсь, Ротенберг как минимум доработает свой контракт до конца. Показатели СКА меня волнуют в меньшей степени, так как я не болельщик этого клуба. Да и не это главное. Результат матча и даже целого турнира живет один день», – написал журналист Алексей Шевченко в колонке для «Спорт-Экспресса». 

СКА правда мог уволить Ротенберга? Все, что известно

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпорт-Экспресс
logoАлексей Шевченко
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoЭнтони Деанджело
logoСКА
logoРоман Ротенберг
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