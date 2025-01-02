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Кузнецов пропустит еще минимум месяц из-за сотрясения. Форвард СКА не поедет на Матч звезд КХЛ в феврале («Матч ТВ»)

Евгений Кузнецов пропустит еще месяц регулярки и Матч звезд КХЛ из-за сотрясения.

32‑летний форвард СКА получил повреждение 25 декабря в матче с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.

Сообщалось, что Кузнецову диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму, сотрясение мозга и болевой синдром в области шеи.

«Евгений Кузнецов, к сожалению, пропустит еще минимум месяц чемпионата. У него сотрясение, и это предписание лечащих врачей, которые вынесли такой диагноз.

Уже понятно, что он пропустит Матч звезд КХЛ, который состоится 8-9 февраля в Новосибирске», – сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

«Удар в голову – сотрясение, был без сознания». Кузнецов травмировался в дерби

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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