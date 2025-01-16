Кузнецов примет участие в Матче звезд КХЛ. Форвард СКА не играет с декабря из-за травмы («ВсеПроСпорт»)

Евгений Кузнецов примет участие в Матче звезд КХЛ.

Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Нападающий СКА получил травму 25 декабря 2024 года в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:5). Сообщалось , что у хоккеиста сотрясение мозга.

В этом сезоне Евгений Кузнецов набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах чемпионата.

Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.