Кузнецов примет участие в Матче звезд КХЛ. Форвард СКА не играет с декабря из-за травмы («ВсеПроСпорт»)
Евгений Кузнецов примет участие в Матче звезд КХЛ.
Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».
Нападающий СКА получил травму 25 декабря 2024 года в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:5). Сообщалось, что у хоккеиста сотрясение мозга.
В этом сезоне Евгений Кузнецов набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах чемпионата.
Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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