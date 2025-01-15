Демидов сыграет в Матче звезд КХЛ вместо Деанджело. Подъяпольский заменит Исаева в команде дивизиона Тарасова

Иван Демидов сыграет в Матче звезд КХЛ вместо Энтони Деанджело.

Российский нападающий заменит в команде дивизиона Боброва американского защитника, с которым СКА расторг контракт.

Также произошло изменение в составе команды дивизиона Тарасова: вместо травмированного вратаря «Локомотива » Даниила Исаева вызван Владислав Подъяпольский из «Динамо », который был выбран лигой еще как игрок «Лады» и должен был сыграть за дивизион Харламова.

Вторым вратарем в дивизионе Харламова станет Александр Трушков («Лада»).

Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.