Леонид Вайсфельд: «Деанджело – игрок, который должен быть первым парнем на деревне. А в СКА это невозможно. Ему надо было искать команду, где под него выстраивали бы игру»

Леонид Вайсфельд высказался об уходе Энтони Деанджело из СКА.

«Если клуб говорит, что Деанджело ушел по семейным обстоятельствам, у нас нет причин не доверять.

Он такой игрок, который должен быть первым парнем на деревне. А в СКА это в принципе невозможно – там ни один хоккеист не обладает таким статусом. Если уж Деанджело приехал в КХЛ, надо было искать команду, где под него выстраивали бы игру.

Не думаю, что кардинально для СКА с его уходом что-то изменится. Разве что будут меньше забивать и меньше пропускать», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.