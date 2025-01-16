Владимир Юрзинов: «Ну какой Деанджело? Что вы – как в депрессивном футболе – возитесь с этими легионерами? СКА демонстрирует государственный подход к работе с молодежью»
«Послушайте, ну какой Деанджело? Ну что вы – как в нашем депрессивном футболе – все время возитесь с этими легионерами?!
Лучше спросите меня про защитника Никишина, который способен стать первым нашим большим представителем этого дефицитного амплуа за многие годы.
Спросите про вратарскую бригаду Заврагин – Мойсевич – Плешков, самую молодую не только в КХЛ, но, наверное, во всем мировом клубном хоккее. Спросите про форварда-новичка Демидова, который постепенно становится целым явлением в нашем хоккее.
Спросите про две команды СКА в МХЛ и про одну в ВХЛ, про стремительное развитие молодежи во всей клубной вертикали.
Про того же Мичкова, который эту вертикаль недавно прошел и не потерялся в НХЛ.
Давайте честно, Санкт-Петербург демонстрирует государственный подход к работе с молодежью.
Наверное, только Ярославль здесь может составить конкуренцию. Давайте ценить такой подход!» – сказал консультант СКА и бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.
СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок
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