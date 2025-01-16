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  • Деанджело сказал «фак ю» на скамейке во время матча с «Динамо». Тренер СКА Корешков нецензурно выразился в ответ («Матч ТВ»)
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Деанджело сказал «фак ю» на скамейке во время матча с «Динамо». Тренер СКА Корешков нецензурно выразился в ответ («Матч ТВ»)

У тренера СКА возник конфликт с Энтони Деанджело во время матча с «Динамо».

Как сообщает «Матч ТВ», тренер СКА Евгений Корешков нецензурно выразился в адрес защитника Деанджело во время игры с московским «Динамо» (4:5).

Эпизод произошел 11 января. В трансляцию попала перепалка Деанджело с Корешковым на скамейке запасных. Напомним, защитник не выходил на лед в 3-м периоде матча.

14 января Деанджело покинул СКА.

«Дело в том, что Тони был в СКА как притча во языцех. Он постоянно на всех ругался, его никто не любил. А как его можно любить, если от Тони ты только и слышишь «фак ю»?

Деанджело в первую очередь хотел набить себе в КХЛ хорошую статистику, что привело бы к бонусам. Но он не ожидал, что в российской лиге судейские правила так радикально отличаются от НХЛ, причем не в лучшую сторону. От этого Тони нервничал еще больше. Особенно когда арбитры начали на него откровенно наезжать.

При этом Деанджело переигрывал смены и кричал на всех, когда его не выпускали в первой бригаде большинства, в которой набирается львиная доля очков.

Как раз с «Динамо», вернувшись со льда, Деанджело в одном из эпизодов снова выплеснул свое неудовольствие с любимой присказкой «фак ю». А в ответ услышал от Корешкова зеркальный ответ», – сообщил телеканалу источник, приближенный к ситуации.

Энтони Деанджело провел 34 матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».

СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЭнтони Деанджело
Евгений Корешков
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