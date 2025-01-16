Рябыкин о Деанджело: «Был в «Авангарде» такой защитник – Каски. Начинал в КХЛ очень тяжело – подваливался, привозил. Нам с Хартли пришлось брать его за руки и вычерчивать действия»
– Увольнение защитника Деанджело из СКА. Вы в своей карьере часто отвечали за оборону. Как видите эту ситуацию?
– Деанджело понравился в первых матчах. Легкое катание, всегда поднятая голова, интересное чтение игры.
Возможно, была какая-то переоценка своих сил и, наоборот, недооценка лиги. Пошли ошибки в обороне, много рискованной игры, позиционные завалы. Плюс на СКА в лиге у всех особый настрой, и к этому тоже нужно быть готовым.
– Как объяснить природу постоянных «минусов» Деанджело?
– К нам нередко приезжают легионеры, для которых главное – набранные очки. Потом эти очки трансформируются в новые суммы контрактов. А на «плюс-минус» эти ребята особого внимания не обращают.
В свое время у нас в «Авангарде» играл такой защитник – Оливер Каски. В Финляндии он был лучшим бомбардиром чемпионата.
Но начинал в КХЛ очень тяжело – очки пусть и набирал, но много подваливался, привозил. В общем команда страдала.
Поэтому на тренировках нам с Хартли пришлось брать Каски за руки и шаг за шагом вычерчивать его действия. Постепенно финну удалось вписаться в командные действия, более того, стать одним из лидеров.
Так что тут вопрос еще и терпения, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий