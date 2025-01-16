Рябыкин о Деанджело: «Был в «Авангарде» такой защитник – Каски. Начинал в КХЛ очень тяжело – подваливался, привозил. Нам с Хартли пришлось брать его за руки и вычерчивать действия»

Дмитрий Рябыкин поделился мнением об уходе Энтони Деанджело из СКА.

– Увольнение защитника Деанджело из СКА. Вы в своей карьере часто отвечали за оборону. Как видите эту ситуацию?

– Деанджело понравился в первых матчах. Легкое катание, всегда поднятая голова, интересное чтение игры.

Возможно, была какая-то переоценка своих сил и, наоборот, недооценка лиги. Пошли ошибки в обороне, много рискованной игры, позиционные завалы. Плюс на СКА в лиге у всех особый настрой, и к этому тоже нужно быть готовым.

– Как объяснить природу постоянных «минусов» Деанджело?

– К нам нередко приезжают легионеры, для которых главное – набранные очки. Потом эти очки трансформируются в новые суммы контрактов. А на «плюс-минус» эти ребята особого внимания не обращают.

В свое время у нас в «Авангарде» играл такой защитник – Оливер Каски . В Финляндии он был лучшим бомбардиром чемпионата.

Но начинал в КХЛ очень тяжело – очки пусть и набирал, но много подваливался, привозил. В общем команда страдала.

Поэтому на тренировках нам с Хартли пришлось брать Каски за руки и шаг за шагом вычерчивать его действия. Постепенно финну удалось вписаться в командные действия, более того, стать одним из лидеров.

Так что тут вопрос еще и терпения, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин.