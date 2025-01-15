Зубов проводит 189-й матч во главе «Сочи». Это рекорд клуба
Сергей Зубов установил рекорд по числу матчей во главе «Сочи».
«Леопарды» играют с «Витязем» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:1, первый период).
Это 189-я игра Зубова на посту главного тренера «Сочи». Он стал рекордсменом клуба по этому показателю, обойдя Вячеслава Буцаева.
Зубов возглавляет «Сочи» с апреля 2024 года. Ранее он руководил командой с 2017 по 2019 год.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем