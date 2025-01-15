Зубов проводит 189-й матч во главе «Сочи». Это рекорд клуба

Сергей Зубов установил рекорд по числу матчей во главе «Сочи».

«Леопарды» играют с «Витязем » в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:1, первый период).

Это 189-я игра Зубова на посту главного тренера «Сочи ». Он стал рекордсменом клуба по этому показателю, обойдя Вячеслава Буцаева.

Зубов возглавляет «Сочи» с апреля 2024 года. Ранее он руководил командой с 2017 по 2019 год.