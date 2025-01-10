Сергей Зубов о 5:2 с «Амуром»: «У «Сочи» не все получалось, но забили нужные голы, выстояли «3 на 5» – это был ключевой момент»
Сергей Зубов оценил победу «Сочи» над «Амуром» (5:2).
«Ребята молодцы. Непросто было найти эмоции после двух напряженных игр предыдущих. Не все сегодня получалось, но забили нужные голы, выстояли «3 на 5», наверное, это был ключевой момент. Женю Волохина с первой победой в КХЛ.
На данный момент ребята, которые присоединились по ходу сезона, стараются, приносят положительные, хорошие компоненты в нашу игру. Рады, что пока все сработало. Будем надеяться, что будет так продолжаться.
По состоянию Хафизова завтра будет больше известно. Предварительно у него травма верхней части тела», – сказал тренер «Сочи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем