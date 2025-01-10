Сергей Зубов о 5:2 с «Амуром»: «У «Сочи» не все получалось, но забили нужные голы, выстояли «3 на 5» – это был ключевой момент»

Сергей Зубов оценил победу «Сочи» над «Амуром» (5:2).

«Ребята молодцы. Непросто было найти эмоции после двух напряженных игр предыдущих. Не все сегодня получалось, но забили нужные голы, выстояли «3 на 5», наверное, это был ключевой момент. Женю Волохина с первой победой в КХЛ .

На данный момент ребята, которые присоединились по ходу сезона, стараются, приносят положительные, хорошие компоненты в нашу игру. Рады, что пока все сработало. Будем надеяться, что будет так продолжаться.

По состоянию Хафизова завтра будет больше известно. Предварительно у него травма верхней части тела», – сказал тренер «Сочи ».