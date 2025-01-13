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  • Зубов после 2:4 от «Металлурга»: «Заехали в отель в час ночи. Скомканный день получился, тяжело вошли в игру. Ко второму периоду только раскатались»
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Зубов после 2:4 от «Металлурга»: «Заехали в отель в час ночи. Скомканный день получился, тяжело вошли в игру. Ко второму периоду только раскатались»

Сергей Зубов подвел итоги матча против «Металлурга» (2:4).

Вчера самолет с хоккеистами «Сочи», летевший в Магнитогорск, из‑за погодных условий приземлился в Уфе. В итоге команда отправилась на матч в Магнитогорск на автобусе.

– Скомканный день получился, тяжело вошли в игру. В первом периоде было явное преимущество соперника, во втором поймали ритм.

Курьезная шайба надломила, надо было продолжать играть, следовать плану. Но мы еще допустили ряд ошибок, будем работать. Серия только началась, будем улучшать некоторые компоненты.

– У вашей команды невыразительное меньшинство, но сегодня вы забили. Как удалось?

– Ребята пошли ва-банк, терять было нечего. Хорошо поработали в зоне, зацепились за шайбу. Так надо 5 на 5 играть.

– Выбор Волохина на последний рубеж – это заранее спланированно?

– Решили не менять победный состав, он неплохо сыграл прошлый матч. У нас оба вратаря равны, даем шанс и одному, и второму.

– Сильно поменяли план подготовки из-за высадки в Уфе?

– Заехали в отель в час ночи по местному времени, скорректировали сегодняшний день. Ко второму периоду только раскатались, перестали уступать в скорости, – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСочи
logoМеталлург Мг
logoМатч ТВ
logoСергей Зубов
logoКХЛ
logoЕвгений Волохин
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