Илья Федотов отстранен от основного состава «Сочи» из-за конфликта с тренерским штабом (Артур Хайруллин)

Илья Федотов отстранен от основного состава «Сочи».

«По моей информации, Федотов отстранен от основного состава из-за конфликта с тренерским штабом.

Характер у Ильи сложный. Это было известно давно», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

21-летний нападающий перешел в «Сочи » из СКА в прошлом межсезонье.

В нынешнем сезоне Федотов набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 11» в 28 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .