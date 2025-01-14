Илья Федотов отстранен от основного состава «Сочи» из-за конфликта с тренерским штабом (Артур Хайруллин)
Илья Федотов отстранен от основного состава «Сочи».
«По моей информации, Федотов отстранен от основного состава из-за конфликта с тренерским штабом.
Характер у Ильи сложный. Это было известно давно», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
21-летний нападающий перешел в «Сочи» из СКА в прошлом межсезонье.
В нынешнем сезоне Федотов набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 11» в 28 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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