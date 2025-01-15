Ливо – первый игрок в истории «Салавата», забивший 30+ голов за одну регулярку КХЛ. Форвард сделал хет-трик в матче с «Нефтехимиком»

Джош Ливо установил рекорд «Салавата Юлаева» по голам в КХЛ.

Канадский нападающий сделал хет-трик в матче против «Нефтехимика » (5:0, третий период). Теперь на его счету 31 шайба в текущем розыгрыше регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ливо стал первым игроком в истории уфимского клуба, забившим 30 или более голов за один регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Торесену и Алексею Терещенко – по 29 шайб.