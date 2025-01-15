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  • Ливо – первый игрок в истории «Салавата», забивший 30+ голов за одну регулярку КХЛ. Форвард сделал хет-трик в матче с «Нефтехимиком»
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Ливо – первый игрок в истории «Салавата», забивший 30+ голов за одну регулярку КХЛ. Форвард сделал хет-трик в матче с «Нефтехимиком»

Джош Ливо установил рекорд «Салавата Юлаева» по голам в КХЛ.

Канадский нападающий сделал хет-трик в матче против «Нефтехимика» (5:0, третий период). Теперь на его счету 31 шайба в текущем розыгрыше регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Ливо стал первым игроком в истории уфимского клуба, забившим 30 или более голов за один регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Торесену и Алексею Терещенко – по 29 шайб.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба КХЛ
logoДжош Ливо
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoНефтехимик
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