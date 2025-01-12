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  • Козлов о 2:3 от «Авангарда»: «Мы стали допускать детские ошибки во 2-м периоде. Соперник плотно играл, перехватил инициативу»
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Козлов о 2:3 от «Авангарда»: «Мы стали допускать детские ошибки во 2-м периоде. Соперник плотно играл, перехватил инициативу»

Виктор Козлов подвел итоги матча с «Авангардом» (2:3).

– После хорошего первого периода, где мы играли правильно и вели по счету, во втором периоде начали допускать ошибки при выходе из зоны. Удаления, где соперник забил в большинстве.

В третьем были хорошие моменты, но не забиваешь ты – забивают тебе.

– То, что поменялась игра после первого периода, связано с тем, что уже третья игра на выезде?

– Нет, мы стали допускать детские ошибки. «Авангард» плотно играл, и, таким образом, перехватил инициативу.

– Не смогли заработать ни одного большинства. Почему?

– На мой взгляд, хотя бы несколько раз мы заработали большинство.

– Очень многие в комментариях негодуют из-за игры Панина. Вы довольны его игрой?

– Комментарии я не читаю. Я доволен, как он играет. Если какие-то он и допускает ошибки, мы будем над этим работать.

– Довольны игрой Артема Набиева? Как вы работаете с молодым нападающим?

– Мы работаем с ним, как и со всеми ребятами. Мы довольны им, самое главное, чтобы слушал нас и продолжал работать.

– У Джоша Ливо сегодня ни одного броска в створ. Считаете ли вы, что против него была отдельная установка?

– Против него, конечно, играли плотнее. У него не было места для маневра, поэтому ему не удалось бросить, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
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