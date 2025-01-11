Леонтьев о 4:7 от «Салавата»: «Потеря концентрации и позиционные провалы привели к пропущенным голам. В конце мы встрепенулись, но поезд уже ушел»
Олег Леонтьев высказался после матча против «Салавата Юлаева» (4:7).
«Отлично начали, повели в счете, но затем потеря концентрации и некоторые позиционные провалы привели к тому, что мы пропустили голы.
Я считаю это ключевым моментом игры. Уфа окрылилась и побежала. Здорово сыграли у них легионеры, забили очень нужные голы.
Мы в конце встрепенулись, но поезд уже ушел. Надо было действовать в таком ключе весь матч, как мы играли в третьем периоде.
Замена Долганова на Озолина по ходу игры? Ярослав постоянно в нашей команде. Мы надеемся, что он будет играть. В этом матче Озолин достойно себя показал. Будь эта возможность, он обязательно будет в стартовом составе», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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