Леонтьев об 1:2 от «Сибири»: «Они предложили высокий темп, мы приняли бой. Вратари неплохо сыграли, полевые заблокировали много бросков»
Олег Леонтьев высказался после матча против «Сибири» (1:2 ОТ).
«Сибирь» предложила высокий темп, мы приняли этот бой. Голевых моментов было поровну, но хозяева много играли в большинстве. Мы его перекрыли.
Изучали прошлый матч, знали, что Бутузова заменил Лайпсик, для нас это не было сюрпризом.
Накал чувствовался. Парни сыграли на результат, я поздравил их с проявлением характера. Сегодня не могло быть матча как против «Салавата Юлаева». Русло игры было таким, что раскрываться нельзя.
Вратари неплохо сыграли, полевые заблокировали много бросков», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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