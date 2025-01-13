Леонтьев об 1:2 от «Сибири»: «Они предложили высокий темп, мы приняли бой. Вратари неплохо сыграли, полевые заблокировали много бросков»

Олег Леонтьев высказался после матча против «Сибири» (1:2 ОТ).

«Сибирь » предложила высокий темп, мы приняли этот бой. Голевых моментов было поровну, но хозяева много играли в большинстве. Мы его перекрыли.

Изучали прошлый матч, знали, что Бутузова заменил Лайпсик, для нас это не было сюрпризом.

Накал чувствовался. Парни сыграли на результат, я поздравил их с проявлением характера. Сегодня не могло быть матча как против «Салавата Юлаева». Русло игры было таким, что раскрываться нельзя.

Вратари неплохо сыграли, полевые заблокировали много бросков», – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.