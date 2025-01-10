Козлов о 7:4 с «Нефтехимиком»: «У нас было очень много удалений. Много пропускаем, это нужно улучшить. Большая заслуга Самонова, что мы взяли 2 очка»

Виктор Козлов подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (7:4).

– Всегда тяжело играть в Нижнекамске. Команда играет агрессивно, быстро, много было давления, они заставили нас ошибаться.

«Нефтехимик» забил быстрые два гола на наших ошибках, но ребята молодцы, смогли сравнять и повести.

Может быть, для зрителей интересно такое большое количество шайб, но семь шайб с нашей стороны не характеризуют игру. Было очень много удалений у нас, а играя в меньшинстве, отдаешь инициативу сопернику.

Отдельное спасибо нашему фанатскому сектору, они нас поддерживали в нужный момент.

– За счет чего удалось забросить много шайб?

– Ребята забили хорошие голы, но мы много пропускаем, это нужно улучшить. Из такой сложной игры Самонов молодец, он бился и боролся. Большая заслуга Александра , что мы взяли два очка.

– За счет чего сопернику удалось быстро повести в две шайбы?

– Игра в Казани была поучительной, ребята были готовы. Из специфики площадки и из того, что «Нефтехимик » пошел агрессивно в атаку, им удалось забить быстрые голы.

– Почему разладилась игра в обороне?

– Мы работаем над этим. Отмечу еще раз, что мы много удаляемся. Ребята, которые играют в меньшинстве, получают дополнительную нагрузку.

– Что нужно было улучшить после поражений?

– После того, что случилось в Казани, у нас были небольшие собрания и с лидерами, и с молодыми. Для меня было важно, чтобы они играли на коллектив и на команду, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .