Козлов о 7:4 с «Нефтехимиком»: «У нас было очень много удалений. Много пропускаем, это нужно улучшить. Большая заслуга Самонова, что мы взяли 2 очка»
– Всегда тяжело играть в Нижнекамске. Команда играет агрессивно, быстро, много было давления, они заставили нас ошибаться.
«Нефтехимик» забил быстрые два гола на наших ошибках, но ребята молодцы, смогли сравнять и повести.
Может быть, для зрителей интересно такое большое количество шайб, но семь шайб с нашей стороны не характеризуют игру. Было очень много удалений у нас, а играя в меньшинстве, отдаешь инициативу сопернику.
Отдельное спасибо нашему фанатскому сектору, они нас поддерживали в нужный момент.
– За счет чего удалось забросить много шайб?
– Ребята забили хорошие голы, но мы много пропускаем, это нужно улучшить. Из такой сложной игры Самонов молодец, он бился и боролся. Большая заслуга Александра, что мы взяли два очка.
– За счет чего сопернику удалось быстро повести в две шайбы?
– Игра в Казани была поучительной, ребята были готовы. Из специфики площадки и из того, что «Нефтехимик» пошел агрессивно в атаку, им удалось забить быстрые голы.
– Почему разладилась игра в обороне?
– Мы работаем над этим. Отмечу еще раз, что мы много удаляемся. Ребята, которые играют в меньшинстве, получают дополнительную нагрузку.
– Что нужно было улучшить после поражений?
– После того, что случилось в Казани, у нас были небольшие собрания и с лидерами, и с молодыми. Для меня было важно, чтобы они играли на коллектив и на команду, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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