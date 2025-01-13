«Нефтехимик» проиграл 8 из 9 последних матчей

«Нефтехимик» уступил «Сибири» (1:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 8-е поражение команды тренера Олега Леонтьева в 9 последних играх.

На данный момент «Нефтехимик » занимает 10-е место в таблице Востока, набрав 40 очков после 44 игр.