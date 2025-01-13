Сушинский о Ягре: «Удивлен, что Яромир до сих пор играет. Не могу понять, где он черпает мотивацию, боится закончить карьеру, видимо. До 52 лет выступать тяжело в любой лиге»
Максим Сушинский удивлен, что Яромир Ягр не закончил игровую карьеру.
«Честно говоря, очень удивлен, что Яромир до сих пор играет. Не могу понять, где он черпает мотивацию. Видимо, боится закончить карьеру, очень любит хоккей.
Мало что знаю о чемпионате Чехии, но не думаю, что это очень слабый турнир. Все-таки и главная сборная хорошо выступает, и молодежная тоже добивается успеха.
Полагаю, уровень там достаточно хороший. В любой лиге было бы тяжело играть до 52 лет, не только в КХЛ», – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.
52-летний Ягр сделал 2 передачи в матче чемпионата Чехии. У него 4+5 в 24 играх сезона
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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