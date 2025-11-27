Егор Сурин об игроках НХЛ: они смотрят хайлайты КХЛ, думаю.

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что российских хоккеистов уважают североамериканские коллеги.

– Егор, такое агрессивное поведение, где-то вызывающее, можно назвать подготовкой перед НХЛ, чтобы ребята там поняли, что к ним приехал не мальчик?

– Думаю, они смотрят хайлайты КХЛ, как мы хайлайты НХЛ. Было бы неплохо заявить о себе здесь, чтобы там уже знали об этом.

Когда я приезжал в лагерь «Нэшвилла », то там ко мне с уважением относились. Были моменты, что мы даже смотрели мои силовые приемы. Мне кажется, для них русский – это уважение! И опасение какое-то. Понимают, что лучше не шутить.

С языком у меня все нормально. Постоянно, когда едем с базы на арену, разговариваем с легионерами «Локомотива». Я, Радулов и Фроуз всегда на английском общаемся. Хочу возобновить сейчас уроки с репетитором, – сказал Сурин.

В текущем сезоне на счету 19-летнего форварда 24 (13+11) очка за 32 игры при полезности «плюс 19».

Сурин о своем стиле игры: «Когда-нибудь и мне прилетит, ждем. Я из Воронежа, чего мне бояться?»

Сурин нанес несколько ударов Уилу в матче «Локомотива» и «Динамо»