Ягру выбили несколько зубов в матче чемпионата Чехии. 52-летний форвард сделал 3-ю передачу в сезоне, у него 6 очков в 19 играх

Яромир Ягр лишился четырех зубов по итогам матча чемпионата Чехии.

«Кладно » уступал 0:2 и забил четырежды в третьем периоде, обыграв «Маунтфилд» (4:2) в матче чешского чемпионата.

52-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр, являющийся владельцем клуба, сделал результативную передачу в этом матче при полезности «плюс 1», проведя на льду 14 минут и 54 секунды.

После матча чешский хоккеист опубликовал фотографию с выбитыми зубами.

«Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел», – написал Яромир Ягр .

В этом сезоне Ягр провел 19 матчей в чемпионате Чехии и набрал 6 (3+3) очков за результативность.

Фото: jj68jaromirjagr