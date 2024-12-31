Ягру выбили несколько зубов в матче чемпионата Чехии. 52-летний форвард сделал 3-ю передачу в сезоне, у него 6 очков в 19 играх
Яромир Ягр лишился четырех зубов по итогам матча чемпионата Чехии.
«Кладно» уступал 0:2 и забил четырежды в третьем периоде, обыграв «Маунтфилд» (4:2) в матче чешского чемпионата.
52-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр, являющийся владельцем клуба, сделал результативную передачу в этом матче при полезности «плюс 1», проведя на льду 14 минут и 54 секунды.
После матча чешский хоккеист опубликовал фотографию с выбитыми зубами.
«Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел», – написал Яромир Ягр.
В этом сезоне Ягр провел 19 матчей в чемпионате Чехии и набрал 6 (3+3) очков за результативность.
Фото: jj68jaromirjagr
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Яромира Ягра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем