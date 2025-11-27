Молчанов о чемпионате Индонезии: «Продавцы торгового центра приходят на матчи, родители местных игроков и их друзья следят. Ребята подтягиваются, раньше уровень был слабее»

Молчанов о чемпионате Индонезии: продавцы торгового центра приходят на матчи.

Хоккеист сборной Индонезии Савелий Молчанов заявил, что уровень хоккея в стране значительно вырос за последнее время.

Форвард переехал в Индонезию из Сочи три года назад. Все матчи в Джакарте проходят на катке, который расположен в торговом центре Bintaro Exchange Mall.

«Ребята становятся конкурентоспособнее, да и нам стало интереснее с ними играть. Когда я приехал, уровень был намного слабее, сейчас ребята подтягиваются, видно, что совместная работа пошла им на пользу.

Болельщиков здесь немного приходит на наши матчи, хотя им здесь и размещаться особо негде. В основном за нашими играми следят родители местных игроков и их друзья.

Хотя продавцы этого торгового центра тоже приходят смотреть наши матчи, да и на тренировках мы их видим постоянно», – сказал Молчанов.

