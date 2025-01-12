52-летний Ягр сделал 2 передачи в матче чемпионата Чехии. У него 4+5 в 24 играх сезона

52-летний Яромир Ягр сделал 5-ю передачу в сезоне.

Нападающий и владелец «Кладно » набрал 2 (0+2) балла в матче чемпионата Чехии против клуба «Мотор» Ческе-Будеевице (6:3).

Теперь на счету Яромира Ягра 9 (4+5) очков в 24 матчах.

Сезон-2024/25 стал 37-м в профессиональной карьере Ягра. Ранее стало известно , что этот чемпионат станет для игрока последним в карьере.