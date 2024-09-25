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  • Форвард «Лады» Сафин о Ягре: «Два года назад он играл наравне с остальными, будто только набирает обороты. Не понимаю, как он это делает. Красава»
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Форвард «Лады» Сафин о Ягре: «Два года назад он играл наравне с остальными, будто только набирает обороты. Не понимаю, как он это делает. Красава»

Остап Сафин высказался об игре Яромира Ягра в чемпионате Чехии.

25-летний нападающий выступал за пражскую «Спарту» в 2022 году. Ягр с 2018 года играет за «Кладно».

– Легендарный чех Яромир Ягр в 52 года собирается провести полноценный сезон. Что думаешь на этот счет?

– Я играл с Ягром два года назад, он играл наравне с остальными, вообще не уступал. Он играл так, будто только начинает и набирает обороты.

Я не понимаю, как он это делает. Просто красава, – сказал чешский форвард «Лады».

52-летний Ягр забил 1-й гол в сезоне. У него 1+1 в 2 играх чемпионата Чехии

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoЛада
logoЯромир Ягр
чемпионат Чехии
logoКХЛ
logoКладно
logoОстап Сафин
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