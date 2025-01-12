Дацюк о развитии молодежи «Автомобилиста»: «Это не так легко, еще обучаюсь. Мне нравится находиться на арене с ребятами, быть частью клуба, помогать»
Павел Дацюк высказался о работе в «Автомобилисте».
Экс-хоккеист занимается развитием молодежи клуба.
«Я работаю на клуб «Автомобилист», за что я очень ему благодарен. В клубе мне доверили и позволили заниматься любимым делом. Мне это нравится, это не так легко, понятно, что я еще обучаюсь.
Мне нравится находиться на арене с ребятами и быть частью клуба и помогать ему. Продолжу этим заниматься с удовольствием», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Павел Дацюк.
Директор «Автомобилиста» о Дацюке: «Он наш штатный сотрудник. Куратор по развитию молодежи, не тренер на каждодневной основе. Функционал Павел волен выбирать сам»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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