Дацюк о развитии молодежи «Автомобилиста»: «Это не так легко, еще обучаюсь. Мне нравится находиться на арене с ребятами, быть частью клуба, помогать»

Павел Дацюк высказался о работе в «Автомобилисте».

Экс-хоккеист занимается развитием молодежи клуба.

«Я работаю на клуб «Автомобилист», за что я очень ему благодарен. В клубе мне доверили и позволили заниматься любимым делом. Мне это нравится, это не так легко, понятно, что я еще обучаюсь.

Мне нравится находиться на арене с ребятами и быть частью клуба и помогать ему. Продолжу этим заниматься с удовольствием», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Павел Дацюк .

Директор «Автомобилиста» о Дацюке: «Он наш штатный сотрудник. Куратор по развитию молодежи, не тренер на каждодневной основе. Функционал Павел волен выбирать сам»