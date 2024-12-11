Директор «Автомобилиста» о Дацюке: «Он наш штатный сотрудник. Куратор по развитию молодежи, не тренер на каждодневной основе. Функционал Павел волен выбирать сам»
– Екатеринбуржец Павел Дацюк введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Будет ли поднят его свитер на новой «УГМК‑Арене»? Удастся ли пригласить его в тренерский штаб «Автомобилиста»?
– Мы с Павлом постоянно на связи. Он является штатным сотрудником «Автомобилиста». Безусловно, мы найдем какой‑то способ уделить внимание Павлу и на новой арене.
А в плане своей работы и функционала в рамках нашего клуба Дацюк волен выбирать сам. Не нужно забывать, что он долго посвящал себя только хоккею.
А сейчас в его жизни появились и другие интересы. Все пожелания, цели и задачи, которые он готов поставить перед собой в «Автомобилисте», мы всегда выслушаем с большим вниманием.
На данный момент Павел занимается тем, к чему сам проявил большой интерес. Он не тренер на каждодневной основе, но куратор по развитию молодежи.
А когда он в городе, то всегда выходит вместе с командой на лед и делится опытом, – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
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