Свердловская область выделила 352 млн рублей на достройку 2-й очереди «Дацюк-Арены»: «Строительная готовность объекта – 96%»
Новое здание станет продолжением ледового дворца, открытого в 2016 году в Екатеринбурге. Его площадь составит около 9 тысяч квадратных метров.
Планируется, что арена будет принимать в основном областные и межрегиональные первенства по хоккею. Открытие второй очереди ожидается в январе 2025 года.
«352 млн рублей дополнительно будут направлены в виде субсидии Екатеринбургу на строительство второй очереди «Дацюк-Арены». Спорткомплекс обеспечит комфортные условия как для спортсменов-любителей, так и для тренировок профессиональных хоккеистов, позволит укрепить кадровую базу спорта высших достижений.
Сегодня строительная готовность объекта составляет 96%», – говорится в сообщении пресс-службы Свердловской области.
Павел Дацюк является уроженцем Екатеринбурга.
Свердловские власти дали 350 млн рублей на строительство второй очереди «Дацюк-Арены»
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