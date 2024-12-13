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Свердловская область выделила 352 млн рублей на достройку 2-й очереди «Дацюк-Арены»: «Строительная готовность объекта – 96%»

Свердловская область выделила 352 млн рублей на достройку «Дацюк-Арены».

Новое здание станет продолжением ледового дворца, открытого в 2016 году в Екатеринбурге. Его площадь составит около 9 тысяч квадратных метров.

Планируется, что арена будет принимать в основном областные и межрегиональные первенства по хоккею. Открытие второй очереди ожидается в январе 2025 года.

«352 млн рублей дополнительно будут направлены в виде субсидии Екатеринбургу на строительство второй очереди «Дацюк-Арены». Спорткомплекс обеспечит комфортные условия как для спортсменов-любителей, так и для тренировок профессиональных хоккеистов, позволит укрепить кадровую базу спорта высших достижений.

Сегодня строительная готовность объекта составляет 96%», – говорится в сообщении пресс-службы Свердловской области.

Павел Дацюк является уроженцем Екатеринбурга.

Свердловские власти дали 350 млн рублей на строительство второй очереди «Дацюк-Арены»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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