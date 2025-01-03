Директор «Автомобилиста» о Дацюке: «Надеюсь, он способен привить необходимые качества нашим молодым хоккеистам»

Максим Рябков высказался о работе Павла Дацюка в «Автомобилисте».

Экс-хоккеист занимается развитием молодежи клуба.

«Мы смотрим, следим за результатами, за тем, как формируется не только мастерство игроков, но и того же Алексея Симакова на посту главного тренера «Авто».

Он (Дацюк) способен привнести какие-то уникальные вещи, которые не способны дать игрокам другие команды в МХЛ . Надеюсь, что он способен привить необходимые качества нашим молодым хоккеистам», – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков .

Директор «Автомобилиста» о Дацюке: «Он наш штатный сотрудник. Куратор по развитию молодежи, не тренер на каждодневной основе. Функционал Павел волен выбирать сам»