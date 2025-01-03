Директор «Автомобилиста» о Дацюке: «Надеюсь, он способен привить необходимые качества нашим молодым хоккеистам»
Максим Рябков высказался о работе Павла Дацюка в «Автомобилисте».
Экс-хоккеист занимается развитием молодежи клуба.
«Мы смотрим, следим за результатами, за тем, как формируется не только мастерство игроков, но и того же Алексея Симакова на посту главного тренера «Авто».
Он (Дацюк) способен привнести какие-то уникальные вещи, которые не способны дать игрокам другие команды в МХЛ. Надеюсь, что он способен привить необходимые качества нашим молодым хоккеистам», – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
Директор «Автомобилиста» о Дацюке: «Он наш штатный сотрудник. Куратор по развитию молодежи, не тренер на каждодневной основе. Функционал Павел волен выбирать сам»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем