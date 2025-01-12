Команда Морозова обыграла команду Дацюка в матче памяти Гимаева. Ковальчук, Фетисов, Буцаев, Григоренко забили голы
В Уфе состоялся матч памяти Сергея Гимаева.
Команда Алексея Морозова одержала победу над командой Павла Дацюка.
Игра Winline Кубок Гимаева. Легенды хоккея завершилась со счетом 8:7 (2:2, 4:1, 2:4). В составе победителей Александр Гуськов сделал дубль, шайбы также забросили Илья Ковальчук, Вячеслав Буцаев, Евгений Давыдов, Вячеслав Фетисов, Игорь Щадилов и Андрей Зюзин.
За команду Дацюка дубли сделали Максим Афиногенов и Максим Спиридонов, также отличились Дацюк, Игорь Григоренко и Сергей Гимаев-младший.
Бывший хоккеист и комментатор, заслуженный тренер России Сергей Гимаев-старший умер 18 марта 2017 года. 1 января 2025 года ему исполнилось бы 70 лет.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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