Команда Морозова обыграла команду Дацюка в матче памяти Гимаева. Ковальчук, Фетисов, Буцаев, Григоренко забили голы

В Уфе состоялся матч памяти Сергея Гимаева.

Команда Алексея Морозова одержала победу над командой Павла Дацюка.

Игра Winline Кубок Гимаева. Легенды хоккея завершилась со счетом 8:7 (2:2, 4:1, 2:4). В составе победителей Александр Гуськов сделал дубль, шайбы также забросили Илья Ковальчук , Вячеслав Буцаев , Евгений Давыдов, Вячеслав Фетисов , Игорь Щадилов и Андрей Зюзин .

За команду Дацюка дубли сделали Максим Афиногенов и Максим Спиридонов, также отличились Дацюк, Игорь Григоренко и Сергей Гимаев-младший.

Бывший хоккеист и комментатор, заслуженный тренер России Сергей Гимаев-старший умер 18 марта 2017 года. 1 января 2025 года ему исполнилось бы 70 лет.