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  • Кожевников о Гру: «Не очень отношусь к тому, что мы не ценим своих тренеров и ценим зарубежных. Но в «Тракторе» начинает появляться какой-то рисунок игры»
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Кожевников о Гру: «Не очень отношусь к тому, что мы не ценим своих тренеров и ценим зарубежных. Но в «Тракторе» начинает появляться какой-то рисунок игры»

Александр Кожевников оценил игру «Трактора» при тренере Бенуа Гру.

После 45 матчей сезона клуб набрал 59 очков и занимает 1-е место в таблице Востока.

«Я не очень отношусь к тому, что мы не ценим своих тренеров и ценим зарубежных. Но в «Тракторе» начинает появляться какой-то рисунок игры.

Сейчас игроки начали доказывать Гру, что от них есть польза. В какой-то момент на старте сезона «Трактор» начал просаживаться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoТрактор
logoАлександр Кожевников
logoКХЛ
logoБенуа Гру
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