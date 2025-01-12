Кожевников о Гру: «Не очень отношусь к тому, что мы не ценим своих тренеров и ценим зарубежных. Но в «Тракторе» начинает появляться какой-то рисунок игры»

Александр Кожевников оценил игру «Трактора» при тренере Бенуа Гру.

После 45 матчей сезона клуб набрал 59 очков и занимает 1-е место в таблице Востока.

«Я не очень отношусь к тому, что мы не ценим своих тренеров и ценим зарубежных. Но в «Тракторе» начинает появляться какой-то рисунок игры.

Сейчас игроки начали доказывать Гру, что от них есть польза. В какой-то момент на старте сезона «Трактор » начал просаживаться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .