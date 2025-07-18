Порцлайн о травме Чинахова: «В «Коламбусе» полагали, что он мог играть. Егор поехал в Россию и перенес операцию, которую клубные врачи не считали нужной»

Аарон Порцлайн прокомментировал ситуацию с травмой Егора Чинахова.

Российский форвард «Коламбуса» пропустил большую часть сезона из-за травмы спины. Чинахов рассказал , что в Москве ему провели операцию, после которой он смог вернуться на лед.

Нападающий заявил , что был бы не против обмена из «Блю Джекетс».

«Его уровень мастерства однозначно соответствует топ-6. Его катание и бросок очень хороши. Были короткие отрезки, когда он был лучшим игроком, но пока не обрел стабильности.

Думаю, будут заинтересованные [в обмене] стороны, но Дон Уодделл (генменеджер «Коламбуса» – Спортс’‘) ясно дал понять, что потребует достаточную компенсацию.

Чинахов пропустил много игр. Было некоторое разочарование, так как многие в организации полагали, что он мог бы играть, несмотря на травму.

А потом, во время перерыва на Турнир четырех наций, он поехал в Россию и перенес операцию, которую врачи «Коламбуса » не считали нужной», – сказал инсайдер The Athletic Аарон Порцлайн.

Чинахов об игровом времени в «Коламбусе»: «Тренер говорил, что все нормально, и неожиданно посадил меня. Сказал, причину объяснит помощник. Помощник показал видео с моментами, и я не понял, в чем дело»