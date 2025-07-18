В «Авангард» может перейти экс-защитник «Оттавы» Лажойе. У него 203 очка за 405 матчей в АХЛ
В «Авангард» может перейти экс-защитник «Оттавы» Максим Лажойе.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Оттава» выбрала Лажойе в пятом раунде драфта НХЛ-2016. Он провел за клуб 62 матча и набрал 15 (7+8) очков. Затем игрок выступал за «Каролину» и «Торонто», большую часть времени проводя в АХЛ.
Всего в НХЛ у 27-летнего защитника 79 игр и 16 (7+9) очков, в АХЛ – 405 матчей с учетом плей-офф и 203 (39+164) очка.
В прошлом сезоне Лажойе играл за фарм-клуб «Сиэтла» и набрал 39 (5+34) очков за 76 матчей при полезности «плюс 14».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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