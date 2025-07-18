Макеев о 3:15 в «Матче года»: «Раньше в КХЛ садились на сборы в первой половине июля, а теперь – в августе. Ребята не на пике, решающим фактором становится мастерство»
Алексей Макеев оценил разгромное поражение российских звезд КХЛ в «Матче года».
Сборная игроков КХЛ проиграла российским звездам НХЛ со счетом 3:15.
– Думаю, всех эти 3:15 удивили. Все-таки матч был благотворительным, плюс для шоу-эффектов. В таких ситуациях разгромов обычно не бывает.
– Как такой счет объясните?
– Это раньше в КХЛ мы садились на сборы в первой половине июля. Теперь открытие лагерей – в августе, поэтому не все ребята еще на пике своих возможностей.
А когда ты не совсем в форме, решающим фактором становится чистое мастерство, – сказал экс-форвард «Витязя» Алексей Макеев.
Лямкин о 3:15 в «Матче года»: «Где тут была шоу-игра? Ребята из НХЛ нас деклассировали. Даже стыдно, если честно. Мы вышли поразвлекаться, нельзя так играть»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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