Макеев о 3:15 в «Матче года»: «Раньше в КХЛ садились на сборы в первой половине июля, а теперь – в августе. Ребята не на пике, решающим фактором становится мастерство»

Алексей Макеев оценил разгромное поражение российских звезд КХЛ в «Матче года».

Сборная игроков КХЛ проиграла российским звездам НХЛ со счетом 3:15.

– Думаю, всех эти 3:15 удивили. Все-таки матч был благотворительным, плюс для шоу-эффектов. В таких ситуациях разгромов обычно не бывает.

– Как такой счет объясните?

– Это раньше в КХЛ мы садились на сборы в первой половине июля. Теперь открытие лагерей – в августе, поэтому не все ребята еще на пике своих возможностей.

А когда ты не совсем в форме, решающим фактором становится чистое мастерство, – сказал экс-форвард «Витязя » Алексей Макеев .

Лямкин о 3:15 в «Матче года»: «Где тут была шоу-игра? Ребята из НХЛ нас деклассировали. Даже стыдно, если честно. Мы вышли поразвлекаться, нельзя так играть»