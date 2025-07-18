Никита Лямкин: «У «Ак Барса» не было «мертвых» вратарей, сколько я нахожусь в клубе. Доверяем голкиперам – Билялов готов играть помногу, Арефьев хорош»
– За вратарскую позицию тревожно: Билялов восстанавливается после травмы, Мифтахов уехал в НХЛ. Как заходить в сезон?
– В принципе, у нас есть хорошие молодые вратари в обойме, им можно дать шанс, хотя бы временно подменять Тимура, а он был бы для них наставником.
Максим Арефьев хорош, а Тимур готов играть помногу и долго, он готов к серьезным нагрузкам, не раз доказывал, что сильный вратарь. Основная ставка идет на него, а ему мы доверяем.
– Как команде игралось с Арефьевым в воротах? Чувствовалась уверенность либо боялись за каждый бросок?
– Максим – красавец, с ЦСКА нас прямо выручил. Он всю игру тащил, мог даже засушить ее, жаль, немного не повезло. Если бы первый матч в карьере сыграл, да еще и сразу «на ноль»... Ох!
Вообще нереальная игра была с его стороны, и с «Сочи» он здорово выглядел. Габаритный, хороший вратарь, шанса своего он точно заслуживает.
– То есть страшно с ним, как со сменщиком Билялова, не будет?
– Нет, мы доверяем своим голкиперам. Вот сколько я в «Ак Барсе» нахожусь, у нас не было «мертвых» вратарей.
С этим всегда все в порядке, Тимур вообще красавец, Амир Мифтахов, Эмиль Гарипов. Адама Рейдеборна помню еще. Вратарей всегда находят сильных, – сказал защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.
Отметим, что Лямкин выступает за казанский клуб с 2017 года.